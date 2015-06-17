Обнародован закон о лишении Януковича звания президента
10:33, 17 июня 2015Политика
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В парламентской газете "Голос Украины" опубликован подписанный президентом Петром Порошенко закон "О лишении В. Януковича звания президента Украины".
REUTERS
Согласно тексту закона, он вступает в действие на следующий день после обнародования, то есть 18 июня.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 4 февраля, а 9 февраля он был направлен на подпись президенту.
18 мая председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании согласительного совета Верховной Рады потребовал обнародовать этот закон и спикер парламента Владимир Гройсман подтвердил, что он этот закон подписал и пообещал разобраться с ситуацией.
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