Рада лишила Януковича звания президента

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 281 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено лишить бывшего главу государства Януковича звания президента Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 25 февраля 2010 года Янукович был избран президентом Украины.

22 февраля 2014 года постановлением Верховной Рады № 757-VII было установлено, что президент Украины Янукович в неконституционный способ самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, который не выполняет свои обязанности.

23 февраля 2014 года постановлением Верховной Рады № 764-VII было возложено на председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова исполнения им обязанностей президента Украины согласно статье 112 Конституции, которые он выполнял до избрания на внеочередных выборах Петра Порошенко президентом Украины.

«Фактически, Верховной Радой Украины был установлен факт досрочного прекращения полномочий президента Украины В.Януковичем.

Согласно ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти» установлено, что Янукович своими действиями узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также нарушению прав и свобод человека.

В настоящее время Янукович находится в розыске, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования», - говорится в записке.

В документе сказано, что досрочное прекращение полномочий Януковича состоялось в связи с неконституционным самоустранением от исполнения своих обязанностей и бегством с территории Украины, ради избежания наказания за совершенные преступные действия против прав и свобод человека.

«В связи с тем, что действующее законодательство содержит пробелы в части правовых последствий самоустранение гражданина Украины от выполнения полномочий президента Украины, а также совершение им действий, которые угрожают управляемости государства, территориальной целостности и суверенитета Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан, есть острая необходимость принятия данного законопроекта, который бы лишил Януковича звания президента Украины», - сказано в записке.

Читайте такжеНа счетах окружения Януковича и Ко в Украине арестовали 1,8 млрд долларов и 6 млрд гривен

Справка УНИАН. 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившиеся кровопролитием.

Вместе с Януковичем с Украины сбежали и его «соратники».

Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

В январе 2015 г. по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом города Киева вынесено определение об избрании Януковичу меры пресечения в виде взятия под стражу.