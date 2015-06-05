Россия игнорирует договоренности, будто мир слишком глуп, чтобы не заметить этого – США

Об этом посол США при ООН Саманта Пауэр сказала во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Дипломат отметила, что недавнее насилие в Марьинке опиралось на совместные действия России и боевиков.

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"Россия и сепаратисты воюют бок о бок, как и раньше, игнорируют этот консенсус (относительно мирного урегулирования), пренебрегая Минскими соглашениями и обязательствами, и, как и раньше, применяют свою стратегию на новых территориях, будто бы мир слишком глуп, чтобы не заметить этого", - подчеркнула Пауэр.

Она отметила, что последствия нарушения Минских соглашений опасны как для целостности международной системы, так и для благосостояния украинского народа.