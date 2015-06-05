Конфликт на Донбассе унес жизни 6,4 тысячи человек, 28 из них погибли в Марьинке - ООН

Об этом во время заседания Совета безопасности ООН сказал заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман.

"По последним данным, с начала конфликта погибло 6 тыс. 400 человек. После подписания Минских соглашений погибло 400 человек. Очень жаль, но в среду, по данным Управления по правам человека, 28 человек, из них 9 гражданских лиц, погибли в результате столкновений вокруг Марьинки", - подчеркнул Фелтман.

При этом заместитель генерального секретаря ООН отметил, что это гораздо больше, чем за предыдущую неделю, особенно исходя из того, что был и серьезный обстрел территории вокруг Донецка, вчера он еще продолжался.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, неподалеку от Донецка.

Боевики в районе Марьинки и Красногоровки осуществили около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.