Заявление иранских властей о сбитии украинского самолета зенитно-ракетным комплексом подтвердило версию СБУ - Баканов

Председатель СБУ еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Заявление иранских властей о сбитии украинского самолета под Тегенраном зенитно-ракетным комплексом подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ, ссылаясь на информацию главы ведомства Ивана Баканова.

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«Мы рассматривали человеческий фактор как основную причину авиакатастрофы - работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера в ходе заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию», - цитирует пресс-служба Баканова.

Председатель СБУ еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Как сообщал УНИАН, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.