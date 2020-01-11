"Настаиваем на полном признании вины": Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитии украинского самолета

Зеленский выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и преград.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на признание Ирана касаемо крушения украинского самолета.

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«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил президент.

Он также выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» нечаянно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.

Президент Ирана заявил, что страна глубоко сожалеет об этой трагической ошибке.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.

10 декабря Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он не исключает версию что самолет сбили ракетой, однако добавил, что на сегодняшний день эта версия является неподтвержденной.