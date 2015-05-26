Порошенко завтра встретится с новоизбранным президентом Польши Дудой - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

"Да, встреча будет", - сказал собеседник агентства из польской партии "Закон и справедливость" на условиях анонимности.

Еще один собеседник агентства подтвердил запланированный на завтра визит украинского президента в Польшу, отметив, что Порошенко, в частности, планирует посмотреть финальный матч Лиги Европы, в котором примет участие украинский клуб "Днепр".

Читайте такжеДуда может вести более активную политику относительно Украины - экспертИнформацию о встрече Порошенко с Дудой этот собеседник УНИАН пока не смог ни опровергнуть, ни подтвердить.

Как сообщал УНИАН, Анджей Дуда неожиданно победил действующего президента Польши Бронислава Коморовского на очередных выборах главы государства, второй тур которых состоялся в минувшее воскресенье.