Минобороны призвало все батальоны войти в состав ВСУ
Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак призывает всех добровольцев в кратчайшие сроки войти в силовой блок страны.
Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ведомства.
«Руководство Министерства обороны Украины, военнослужащие Вооруженных сил Украины со всем уважением относятся к мужественным бойцам добровольческих батальонов, которые стали на защиту Родины. Их самоотверженность и мотивация вне всяких сомнений», - отметил министр.
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«Вместе с тем, деятельность любого вооруженного формирования должна быть урегулирована в рамках законодательного поля. Поэтому призываю всех добровольцев в кратчайший срок сделать свой выбор и присоединиться к силовому блоку страны: от этого зависит будущее нашего государства», - заявил Полторак.
По его убеждению, «только объединившись в одну мощную силу, мы сможем эффективно противостоять любому противнику, который решит позариться на свободу и территориальную целостность Украины».