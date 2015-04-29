Минобороны призвало все батальоны войти в состав ВСУ

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ведомства.

«Руководство Министерства обороны Украины, военнослужащие Вооруженных сил Украины со всем уважением относятся к мужественным бойцам добровольческих батальонов, которые стали на защиту Родины. Их самоотверженность и мотивация вне всяких сомнений», - отметил министр.

Читайте такжеМинобороны: Заявления относительно ситуации с "Правым сектором" – провокационные

«Вместе с тем, деятельность любого вооруженного формирования должна быть урегулирована в рамках законодательного поля. Поэтому призываю всех добровольцев в кратчайший срок сделать свой выбор и присоединиться к силовому блоку страны: от этого зависит будущее нашего государства», - заявил Полторак.

По его убеждению, «только объединившись в одну мощную силу, мы сможем эффективно противостоять любому противнику, который решит позариться на свободу и территориальную целостность Украины».