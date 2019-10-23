"Слуга народа" Дубинский проходит проверку на детекторе лжи (онлайн-трансляция)

САП даже возбудила дело из-за возможного получения взяток депутатами.

Нардеп от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский 23 октября в 20:00 пришел на проверку детектором лжи.

Результаты прохождения полиграфа будут обнародованы в понедельник, 28 октября.

По данным LIGA.net, одновременно с Дубинским пришел на полиграф также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В прямом эфире он пока не появлялся.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизация рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже «готовы обвинить коллег в получении взяток за голосования».

Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что фракция еще не обсуждала вопрос о проверке депутатов на полиграфе.