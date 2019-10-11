Детективы НАБУ сообщили Жеваго о подозрении

Константин Жеваго не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении народному депутату VIII созыва Константину Жеваго в связи с недостоверным декларированием.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Сообщение о подозрении Жеваго состоялось сегодня в связи с внесением недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть совершением преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн грн, а в 2017 году - более 9 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы САП.

Соответствующее расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, 27 сентября первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит" и заочно вручили подозрение. По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка.

По данным Варченко, во время досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. В дальнейшем между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.

Жеваго подозревают по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведании должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка. Также по двум уголовным производствам уже сообщено о подозрении 7 бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

9 октября Жеваго объявлен в розыск по делу о растрате средств банка "Финансы и кредит".