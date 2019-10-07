Суд начал избирать Пашинскому меру пресечения, на заседание пришел Турчинов (трансляция)

Народный депутат четырех созывов Сергей Пашинский подозревается в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения во время ссоры в 2016 году.

Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров об избрании бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, ходатайство прокуроров Генпрокуратуры рассматривает судья Олеся Батрин.

Интересы Пашинского представляют два адвоката, поддержать его пришел экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБРобъявили подозрение народному депутату четырех созывов Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

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В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что он нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия). Однако в июле 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента между Пашинским и Химикусом.

Позже против Химикуса открыли производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура вернула Пашинскому его пистолет "Глок", который был изъят после того, как он ранил в ногу безоружного Химикуса.