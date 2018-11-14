Стрельба с участием Пашинского: пострадавшему мужчине вручили подозрение

31 декабря 2016 года в Киевской области произошел конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие.

Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, в которого во время конфликта в 2016 году стрелял народный депутат из Народного фронта Сергей Пашинский.

Как заявила адвокат потерпевшего Марина Паринова на странице в Facebook, Химикусу инкриминируют "хулиганство".

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"Спустя почти 2 года после злополучной новогодней ночи когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа проезжавшего мимо в мерседесе, от чего нардеп сильно пострадал. Дождавшись пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой и вручили подозрение", - говорится в сообщении.

При этом она отметила, что для самого депутата стрельба в безоружного человека "не повлекла никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы".

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие.

Химикус, которого подозревают в попытке нападения на народного депутата, заявил, что тот первым достал оружие. Он также отметил, что Пашинский не сделал предупредительный выстрел вверх и целился ему в грудь.

В сентябре прошлого года Генеральная прокуратура Украина вернула депутату Верховной Рады от Народного фронта Сергею Пашинскому его пистолет Глок, который был изъят после того, как парламентарий ранил в ногу Вячеслава Химикуса.