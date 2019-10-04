ГБР объявило подозрение Пашинскому

Сейчас решается вопрос об избрании Сергею Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение народному депутату V-VIII созывов Сергею Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между Пашинским и гражданином.

"Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома тазовой кости левой ноги", - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

Решается вопрос об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В ГБР добавили, что правонарушение квалифицировано по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент нанесения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродство лица).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, заявил, что Пашинский первым достал оружие. Он также отметил, что Пашинский не сделал предупредительный выстрел вверх, нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

В сентябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины вернула депутату Верховной Рады от "Народного фронта" Сергею Пашинскому его пистолет Глок, который был удален после того, как парламентарий ранил в ногу Вячеслава Химикуса.

В ноябре 2018 года адвокат пострадавшего от действий Пашинского сообщила, что ее подзащитному полиция объявили подозрение в хулиганстве.

В апреле этого года СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура закрыла дело о нанесении народным депутатом Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу "ввиду отсутствия состава преступления".