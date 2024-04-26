Певицы пообещали достойно представить нашу страну.

До "Евровидения" остается чуть больше недели, поэтому представительницы от Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil и alyona alyona уже отправились на конкурс. Певицы с украинской делегацией поехали в шведский город Мальме.

Их провожали журналисты и поклонники на столичном вокзале. Интересно, что на перроне на табло засветился символический маршрут "Евровидение - Экспресс".

"Так сегодня Киев провожал нас в Мальме на "Евровидение". Невероятные ощущения осознавать, что вся Украина болеет за тебя и поддерживает тебя. Очень любим вас и обещаем представить Украину наилучшим образом. Увидимся и услышимся с вами уже 7 мая в первом полуфинале", - написала Алена у себя в Instagram и опубликовала видео с вокзала.

К слову, перед отъездом исполнительницы спели свою конкурсную песню и делали фото на память с флагом и поклонниками.

Отметим, международный в этом году песенный конкурс "Евровидение" состоится в Швеции. Полуфиналы конкурса пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал - 11 мая. Дуэт alyona alyona & Jerry Heil споет свою песню "Teresa&Maria" под номером 5.

Певицы уже показали новые образы для выступления и отметили, что внесли некоторые изменения в конкурсный номер.

Напомним, ранее стало известно, кто будет спикером от Украины на "Евровидении-2024".

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