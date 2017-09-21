Будьте осторожны в лесах и на дороге: Пашинскому вернули пистолет

Генеральная прокуратура Украина вернула депутату Верховной Рады от Народного фронта Сергею Пашинскому его пистолет Глок, который был изъят после того, как парламентарий ранил в ногу Вячеслава Химикуса. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Українських Новин.

Читайте такжеВ МВД считают, что закон об оружии нужно детальнее проработать (видео)

"В соответствии с требованием Уголовного процессуального кодекса Пашинскому С.В. возвращен принадлежащий ему пистолет Глок, который изымался на время досудебного расследования", - заявили в ведомстве.

Как отмечается, оружие было возвращено в связи с тем, что уголовное производство против депутата было закрыто 26 июля.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие.

Химикус, которого подозревают в попытке нападения на народного депутата, заявил, что тот первым достал оружие. Он также отметил, что Пашинский не сделал предупредительный выстрел вверх и целился ему в грудь.