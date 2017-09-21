Будьте осторожны в лесах и на дороге: Пашинскому вернули пистолет
Пистолет, из которого Пашинский ранил человека, был изъят на время досудебного расследования.
Генеральная прокуратура Украина вернула депутату Верховной Рады от Народного фронта Сергею Пашинскому его пистолет Глок, который был изъят после того, как парламентарий ранил в ногу Вячеслава Химикуса. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Українських Новин.
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"В соответствии с требованием Уголовного процессуального кодекса Пашинскому С.В. возвращен принадлежащий ему пистолет Глок, который изымался на время досудебного расследования", - заявили в ведомстве.
Как отмечается, оружие было возвращено в связи с тем, что уголовное производство против депутата было закрыто 26 июля.
Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие.
Химикус, которого подозревают в попытке нападения на народного депутата, заявил, что тот первым достал оружие. Он также отметил, что Пашинский не сделал предупредительный выстрел вверх и целился ему в грудь.