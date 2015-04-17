ОБСЕ: Украинские и российские офицеры заявили о "третьей силе", которая срывает перемирие

О таком заявлении военных, сделанное в четверг, 16 апреля, сообщает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет Радио Свобода.

Представители ее Специальной мониторинговой миссии в Украине на том наблюдательном пункте на железнодорожном вокзале Донецка, который расположен относительно недалеко от села Пески и донецкого аэропорта, сообщают о трех попытках Совместного центра организовать местные перемирия в тот день - но каждый раз уже через несколько минут после согласованного времени начала перемирия снова начинался огонь из минометов и пулеметов крупного калибра.

В течение всего дня в четверг наблюдатели на донецком вокзале фиксировали боевые действия в донецком аэропорту и соседних местностях, в частности, возле села Пески и города Авдеевки, что подконтрольные властям Украины.

А возле села Широкино, что под Мариуполем, наблюдатели слышали в тот день взрывы вблизи соседнего села Бердянского, и в самом Широкино было спокойно.

Читайте такжеВопрос участия "третьей силы" в преступлениях против майдановцев остается открытым - отчет СЕКроме того, проинформировала миссия ОБСЕ, в четверг они наблюдали в зоне конфликта лично или благодаря беспилотникам некоторые вооружения, которые должны были быть отведены оттуда, с обеих сторон.

12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.