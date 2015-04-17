Министр обороны Греции назвал правительство Украины фашистским и оправдал аннексию Крыма
16:09, 17 апреля 2015Политика
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Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что греческое население Крыма "подверглось нападкам фашистского правительства Украины", а Россия их защитила.
REUTERS
Об этом он заявил в интервью российскому изданию Газета.ру.
"Да действительно, греческое население в Крыму подверглось нападкам со стороны фашистского правительства Украины, и защитой для греческих семей там стало присутствие российских сил", - заявил он.
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По его словам, у греческого населения в Крыму всегда были тесные связи с местным русскоязычным населением.
"У нас общая церковь, мы верим в одни и те же ценности, и просто невозможно было не защитить греков от фашистского правительства Украины", - сказал Камменос.
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