Министр обороны Греции назвал правительство Украины фашистским и оправдал аннексию Крыма

Об этом он заявил в интервью российскому изданию Газета.ру.

"Да действительно, греческое население в Крыму подверглось нападкам со стороны фашистского правительства Украины, и защитой для греческих семей там стало присутствие российских сил", - заявил он.

Читайте такжеПремьер Греции: необходимо всесторонне поддержать минские соглашения

По его словам, у греческого населения в Крыму всегда были тесные связи с местным русскоязычным населением.

"У нас общая церковь, мы верим в одни и те же ценности, и просто невозможно было не защитить греков от фашистского правительства Украины", - сказал Камменос.