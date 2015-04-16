Путин в очередной раз заявил, что российских войск в Украине нет

Президент России Владимир Путин очередной раз заявил, что российских войск в Украине нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов.

«Есть или нет наших войск в Украине. Говорю вам прямо и определенно - российских войск в Украине нет», - сказал Путин.

При этом он отметил, что об этом якобы заявил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, который на встрече с иностранными коллегами якобы сказал о том, что Украина не воюет с российской армией.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Во время оккупации Крыма власти РФ также отвергали вторжение российских войск на полуостров, однако позже Путин публично признал этот факт.