Факты пребывания российских войск и вооружения в Украине невозможно скрыть - Пайетт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время посещения киевского некоммерческого центра "Родительская забота", который занимается сиротами и перемещенными семьями.

В частности, посол прокомментировал вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что на территории Украины якобы, по словам российского президента, нет российских войск. "Это не правда то, что он говорил. Есть российские войска, русские офицеры и есть русское оружие и русское вооружение на территории суверенной Украины", - отметил Пайетт.

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Дипломат отметил, что "Кремль может утверждать, что угодно, и говорить, что угодно, но факты не скрыть".

Как сообщал УНИАН, в четверг в ходе общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов Путин заявил, что российских военных на территории Украины нет.