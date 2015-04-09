Чиновники КГГА выписывают себе ежемесячные премии по 25 тысяч гривень - депутат (документ)

Чиновники Киевской городской администрации выписывают себе ежемесячные премии по 10-25 тысяч гривень.

Об этом сообщил депутат горсовета Александр Вовченко на своей странице в Facebook.

"Пока абсолютными рекордсменами являются руководители Департамента коммунальной собственности: назначенній 05.11.2014 директор только за два неполных месяца прошлого года получил премий на более чем 25 тыс. грн. Его заместители синхронно получили в октябре около 10 тыс. грн. социальной помощи каждый, а в декабре премии руководителей Департамента достигали в среднем по 22 тыс. грн.", - написал он.

Вовченко отметил, что руководители Департамента ЖКХ ежемесячно дополнительно получали по 2-5 тыс. грн., а Новый год встречали в придачу к зарплатам и надбавкам в среднем с 10 тыс. грн.

Читайте такжеОГА обязаны предоставлять по запросу информацию о выплатах чиновникам - омбудсман

"С другой стороны, руководство Департамента культуры также получало премии и доплаты, но размеры их гораздо скромнее - от 290 до 6018 грн. И это при том, что в Департаменте культуры работает немало ученых, которые получают доплаты за научные степени", - пишет депутат.

Вовченко напомнил, что в начале марта этого года было опубликовано штатное расписание секретариата Киевсовета и столичная власть обязала опубликовать свои расписания все департаменты КГГА. Акция по публичности проводилась «во избежание спекуляций на теме заработных плат» - зарплаты чиновников со всеми надбавками составили от 2 до 4 тыс. грн.

Для того, чтобы рассмотреть документ с премиями чиновников Департамента культуры, перейдите по ссылке.

Для того, чтобы рассмотреть документ с премиями чиновников Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, перейдите по ссылке.

Для того, чтобы рассмотреть документ с премиями чиновников Департамента коммунальной собственности Киева, перейдите по ссылке.