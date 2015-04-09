Чиновники КГГА выписывают себе ежемесячные премии по 25 тысяч гривень - депутат (документ)
По информации депутата, директор Департамента коммунальной собственности только за два неполных месяца прошлого года получил премий на более чем 25 тысяч гривень.
Чиновники Киевской городской администрации выписывают себе ежемесячные премии по 10-25 тысяч гривень.
Об этом сообщил депутат горсовета Александр Вовченко на своей странице в Facebook.
"Пока абсолютными рекордсменами являются руководители Департамента коммунальной собственности: назначенній 05.11.2014 директор только за два неполных месяца прошлого года получил премий на более чем 25 тыс. грн. Его заместители синхронно получили в октябре около 10 тыс. грн. социальной помощи каждый, а в декабре премии руководителей Департамента достигали в среднем по 22 тыс. грн.", - написал он.
Вовченко отметил, что руководители Департамента ЖКХ ежемесячно дополнительно получали по 2-5 тыс. грн., а Новый год встречали в придачу к зарплатам и надбавкам в среднем с 10 тыс. грн.
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"С другой стороны, руководство Департамента культуры также получало премии и доплаты, но размеры их гораздо скромнее - от 290 до 6018 грн. И это при том, что в Департаменте культуры работает немало ученых, которые получают доплаты за научные степени", - пишет депутат.
Вовченко напомнил, что в начале марта этого года было опубликовано штатное расписание секретариата Киевсовета и столичная власть обязала опубликовать свои расписания все департаменты КГГА. Акция по публичности проводилась «во избежание спекуляций на теме заработных плат» - зарплаты чиновников со всеми надбавками составили от 2 до 4 тыс. грн.
Для того, чтобы рассмотреть документ с премиями чиновников Департамента культуры, перейдите по ссылке.
Для того, чтобы рассмотреть документ с премиями чиновников Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, перейдите по ссылке.
Для того, чтобы рассмотреть документ с премиями чиновников Департамента коммунальной собственности Киева, перейдите по ссылке.