Западные СМИ заинтересовались загадочными смертями людей из окружения Ахметова

Об этом пишет Newsweek, перевод статьи которого приводит Inopressa.

В Украине произошли подозрительные смерти нескольких людей, которые были связаны с "Партией регионов" и олигархом Ринатом Ахметовым.

Как отмечает автор статьи Максим Такер, "война Украины с действующими при поддержке России сепаратистами - не единственный конфликт в этой стране... Реформисты... с боем пытаются освободить коррумпированные госучреждения из удушающих объятий нескольких чрезвычайно богатых бизнесменов".

В марте битва реформистов с олигархами, идущая "в основном за закрытыми дверями", выплеснулась в публичное пространство: бывший губернатор Днепропетровской области, миллиардер Игорь Коломойский организовал захват офисов двух государственных энергетических компаний в Киеве, напоминает журналист.

"За последние три месяца по меньшей мере восемь чиновников, получивших назначения от режима Януковича, (...) умерли при загадочных обстоятельствах, - пишет Newsweek. - И украинские правоохранительные органы не хотят говорить об этих людях". В статье подчеркивается, что все восемь человек были связаны с "Партией регионов".

Один из них - старший прокурор Малиновского района Одессы Сергей Мельничук - в марте "был сброшен" с балкона на девятом этаже жилого дома. "22 марта, когда было обнаружено тело Мельничука, полиция поначалу заявила местным журналистам, что мужчина покончил с собой. Однако вскоре выяснилось, что встревоженные соседи поздно вечером слышали звуки борьбы и вызвали полицию. Патологоанатомы обнаружили, что погибшего перед падением сильно избили. В тот же день одесская прокуратура квалифицировала "суицид" Мельничука как убийство и арестовала бывшего сотрудника полиции, которого называют лишь "гражданином К.".

Newsweek направил в Генеральную прокуратуру Украины запрос о ходе расследования семи других подобных случаев. В ведомстве заявили, что информация по этим делам является "государственной тайной - поразительное утверждение, если учесть, что речь идет о ряде вроде бы не связанных между собой случаев гибели гражданских лиц, которые они сами (служащие Генеральной прокуратуры. - Прим. ред.) в разговоре с журналистами объявили самоубийствами. После вмешательства президентской администрации Генеральная прокуратура сообщила, что по четырем из семи смертей заведено дело об убийстве, а еще по двум случаям статья пока не выбрана. Оставшиеся два дела были закрыты в связи с отсутствием признаков преступления. Больше никакой информации нам не предоставили", сообщает Такер.

По его словам, "главную роль в этой детективной истории" играет богатейший человек Украины Ринат Ахметов. Как говорит журналист Hromadske TV Дмитрий Гнап, "Ахметов был серым кардиналом "Партии регионов". Официальным лидером был Янукович, но именно Ахметов контролировал все финансирование, все политические действия партии". Эти действия стали поводом для возбуждения многочисленных уголовных дел, "но поскольку некоторые из тех, кто больше всего знал о деятельности Ахметова, теперь мертвы, убедить остальных дать показания в суде, возможно, не удастся никогда", говорится в материале.

Автор рассказывает о некоторых из этих убийств. 9 марта от огнестрельного ранения у себя дома скончался бывший депутат от "Партии регионов" Сергей Мельник. При нем нашли предсмертную записку. Мельник был учредителем охранной организации, которая "присматривала за активами созданной Ахметовым управляющей компании Systems Capital Management". Как утверждает Гнап, "Мельник много знал об Ахметове, о том, как он получил в собственность государственное имущество".

Через три дня после смерти Мельника был найден мертвым еще один экс-парламентарий от "Партии регионов" и бывший губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко, также "тесно связанный с интересами Ахметова в области бизнеса". В период с 26 января по 28 февраля 2015 года, незадолго до того, как скончались Мельник и Пеклушенко, не стало еще пятерых - Михаила Чечетова, Алексея Колесника, Николая Сергиенко, Сергея Вальтера и Александра Бордюга.

"Все они получали назначения от "Партии регионов", и все при новом правительстве оказались под следствием, - отмечает корреспондент. - Не имея доступа к уликам с места преступления, невозможно понять, что это было: то ли Ахметов заказал покушения на бывших союзников, то ли это сделал кто-то другой, или же девять (выше говорилось о восьми жертвах. - Прим. ред.) состоятельных людей просто не выдержали давления, связанного со статусом подследственного".

Последней версии придерживаются представители предыдущей администрации: "Я все-таки считаю, что это самоубийство. Не думаю, что эти экспертные мнения, что они слишком много знали, серьезны. Они [погибшие чиновники] просто были не слишком глубокими и осмотрительными людьми. Они были слабы и при жизни", - сказал в беседе с корреспондентом Newsweek высокопоставленный чиновник из администрации Януковича (его имя в статье не названо).

"Когда видишь, как главные прокуроры страны выходят из здания Генеральной прокуратуры в стильных костюмах и рассаживаются по блестящим "Порше", "БМВ" и "Лэндроверам", становится ясно, что зарплата государственного прокурора, которая в пересчете составляет 400 евро, не единственный источник их доходов... На кону стоят большие суммы денег, так что правду об этих смертях мы в ближайшем будущем, скорее всего, не узнаем", - заключает Такер.