Производство открыто в отношении семерых судей Конституционного суда - член общественного совета при Минюсте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил член Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Сергей Иванов.

"В производстве Генпрокуратуры находятся дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 255 УК. Окончательного процессуального решения по ним еще нет. Но есть все основания, чтобы привлечь семь судей КСУ к ответственности, лишить их статуса судьи, поскольку они легитимизировали узурпацию власти", - сказал Иванов.

Читайте такжеСБУ подтвердила производство против Януковича и судей Конституционного судаТакже он выразил убеждение, что эти семеро судей не имеют ни законного, ни морального права рассматривать дело относительно конституционности закона об очищении власти, так и любые другие дела в КСУ.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины" №2222-IV", который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления.

В то же время осенью 2010 года Конституционный суд признал этот закон нелегитимным и вернул в действие Конституцию 1996 года.

Сегодня, 9 апреля, в СБУ сообщили об открытии уголовного производства против Януковича и судей КС относительно злоупотребления служебным.

В СБУ уточнили, что «уголовное дело касается узурпации власти, в частности относительно нелегитимного внесения изменений в Конституцию в 2010 году».