Всех работников баз и складов Минобороны Украины проверят на детекторе лжи

03:52, 09 апреля 2015
Политика
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Работники баз и складов Минобороны пройдут внеочередную переаттестацию и проверку на "Полиграфе".

golos.ua

О таком решении сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно информации, работников проверят на предмет соответствия занимаемым должностям и качества выполнения возложенных на них обязанностей.

"Анализ деятельности соответствующих служб свидетельствует о том, что в последние годы в указанные структурные подразделения Вооруженных Сил Украины назначались специалисты, не имеющие карьерного роста в боевых подразделениях", - сообщили в Минобороны.

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"Поэтому теперь решение о служебном использовании указанной категории должностных лиц будет принято по итогам работы соответствующих комиссий и прохождения комплексного исследования на "Полиграфе", - говорится в заявлении.

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