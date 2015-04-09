Всех работников баз и складов Минобороны Украины проверят на детекторе лжи

О таком решении сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно информации, работников проверят на предмет соответствия занимаемым должностям и качества выполнения возложенных на них обязанностей.

"Анализ деятельности соответствующих служб свидетельствует о том, что в последние годы в указанные структурные подразделения Вооруженных Сил Украины назначались специалисты, не имеющие карьерного роста в боевых подразделениях", - сообщили в Минобороны.

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"Поэтому теперь решение о служебном использовании указанной категории должностных лиц будет принято по итогам работы соответствующих комиссий и прохождения комплексного исследования на "Полиграфе", - говорится в заявлении.