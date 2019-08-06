Глава ГПСУ обещает заменять 100% персонала некоторых подразделений в случае их причастности к контрабанде
Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко обещает увольнять всех работников отдельных подразделений в случае доказательства их причастности к контрабанде.
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Об этом Дейнеко сказал в ходе видеоселекторного совещания с руководителями региональных управлений и пограничных отрядов, сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Задержания в пунктах пропуска свидетельствуют о том, что преступные элементы не оставляют попыток незаконно переместить товары», - сказал он.
По словам Дейнеко, в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава или невозможности искоренения постоянных схем, может быть принято принципиальное решение о замене 100% персонала отдельных подразделений.
«По всем фактам будут проводиться служебные расследования, и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа», - отметил Дейнеко.
Он требует от руководителей всех уровней активизировать все имеющиеся ресурсы на борьбу с контрабандой и разоблачать лиц и каналы противоправной деятельности.
Председатель Госпогранслужбы отметил, что лично внезапно будет проверять участки разных пограничных подразделений, чтобы «убедиться, не вводят ли в заблуждение руководители на местах, докладывая о состоянии охраны государственной границы». При этом он добавил, что в случае подтверждения фактов противоправной деятельности или нарушения режима охраны границы, они будут нести всю полноту ответственности.
Председатель Госпогранслужбы акцентировал внимание на разоблачении попыток перемещения товаров в пунктах пропуска, особенно на западном участке границы.