Глава ГПСУ обещает заменять 100% персонала некоторых подразделений в случае их причастности к контрабанде

Также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что лично внезапно проверит работу сотрудников ведомства на различных участках границы.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко обещает увольнять всех работников отдельных подразделений в случае доказательства их причастности к контрабанде.

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Об этом Дейнеко сказал в ходе видеоселекторного совещания с руководителями региональных управлений и пограничных отрядов, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Задержания в пунктах пропуска свидетельствуют о том, что преступные элементы не оставляют попыток незаконно переместить товары», - сказал он.

По словам Дейнеко, в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава или невозможности искоренения постоянных схем, может быть принято принципиальное решение о замене 100% персонала отдельных подразделений.

«По всем фактам будут проводиться служебные расследования, и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа», - отметил Дейнеко.

Он требует от руководителей всех уровней активизировать все имеющиеся ресурсы на борьбу с контрабандой и разоблачать лиц и каналы противоправной деятельности.

Председатель Госпогранслужбы отметил, что лично внезапно будет проверять участки разных пограничных подразделений, чтобы «убедиться, не вводят ли в заблуждение руководители на местах, докладывая о состоянии охраны государственной границы». При этом он добавил, что в случае подтверждения фактов противоправной деятельности или нарушения режима охраны границы, они будут нести всю полноту ответственности.

Председатель Госпогранслужбы акцентировал внимание на разоблачении попыток перемещения товаров в пунктах пропуска, особенно на западном участке границы.