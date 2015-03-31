У ГПУ нет доказательств участия "Беркута" в расстреле Майдана 22 января, 18-19 февраля 2014 года - отчет СЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы, обнародованном сегодня в Киеве.

"По результатам экспертиз было установлено, что большинство выстрелов, которые привели к 49 фатальным последствиям на улице Институтской 20 февраля, были осуществлены из автоматов Калашникова калибра 7,62x39 мм (АКС-47). Результаты расследования указывают на наличие связи между сотрудниками "Беркута" и оружием этого калибра", - сказано в отчете.

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Вместе с тем, отмечается в отчете, прокуратура столкнулась с проблемами при идентификации оружия, выданной "беркутовцам". "Единые протоколы выдачи и возврата оружия, которых не хватает, - это протоколы именно от 20-23 февраля 2014 г", - говорится в отчете.

Также в отчете сказано, что в ходе изучения траектории полета пуль было установлено, что более 30 человек были застрелены людьми за бетонной баррикадой возле верхнего выхода со станции метро "Крещатик" на улице Институтской, "что соотносится с многочисленными записями, размещенными в интернете, из которых видно, что сотрудники "Беркута" в черной форме с желтыми нарукавными повязками стреляют с этого места".