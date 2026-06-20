В народе православный праздник сегодня получил название Мефодий Перепелятник.

20 июня православные верующие по новому церковному календарю чтят память мучеников Инны, Пинны и Риммы - учеников апостола Андрея Первозванного, которые приняли смерть за христианскую веру.

С этой датой связаны старинные народные традиции, погодные приметы и необычные поверья.

О том, какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю, что принято делать в этот день и каких запретов советовали придерживаться наши предки, читайте в материале.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

20 июня по новому церковному календарю вспоминают святых мучеников Инну, Пинну и Римму - учеников апостола Андрея Первозванного, которые пострадали за христианскую веру во II веке.

Сегодня имена Инна и Римма - женские, однако святые, носившие их, были мужчинами. Они родились в Малой Скифии, которая простиралась от устья Дуная вдоль побережья Черного моря до Балканских гор. Здесь Инна, Пинна и Римма проповедовали христианство среди язычников и обращали многих людей ко Христу.

За свою деятельность святые были схвачены по приказу местного князя - он потребовал, чтобы они принесли жертвы языческим богам, однако мученики отказались. Тогда их подвергли жестокой казни: в разгар суровой зимы, когда реки были скованы льдом, в лед вбили большие бревна и привязали к ним святых. Не выдержав мучений и холода, Инна, Пинна и Римма погибли.

Согласно преданию, мощи мучеников были перенесены в портовый город Алиск. Некоторые исследователи связывают этот город с современной Алуштой в Крыму. Считается, что именно там могли быть погребены святые, а возведенная впоследствии часовня в их честь стоит на месте захоронения.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому церковному стилю 20 июня почитают священномученика Феодота Анкирского, пострадавшего за христианскую веру во времена жестоких гонений - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, а также о запретах и обычаях даты.

Традиции дня, что сегодня нельзя делать

В молитвах к святым мученикам Инне, Пинне и Римме обращаются с просьбами укрепить веру, выстоять перед жизненными испытаниями и защитить от несправедливости.

Считается, что святые помогают сохранить стойкость духа в трудные периоды и не поддаться искушениям.

В народном календаре дата известна как Мефодий Перепелятник - по имени святого Мефодия, память которого также чтят сегодня. Такое название связано с тем, что к этому времени на полях начинали созревать хлеба, а к посевам слетались перепела.

День считается благоприятным для повседневных забот, работы в саду и огороде, домашних дел и сбора лекарственных трав. Хорошей приметой считается помочь нуждающимся или накормить бездомное животное - по поверьям, добро, сделанное сегодня, обязательно вернется сторицей и поможет избежать финансовых трудностей.

Церковь призывает избегать ссор, грубости, равнодушия и отказа в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, в этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу и выносить из дома старые вещи, мусор или ненужный хлам - вместе с ними можно вынести удачу и благополучие.

Особое отношение на Мефодия Перепелятника к паукам. Их нельзя тревожить и убивать, поскольку это может привести к денежным потерям и череде неудач.

Народные приметы о погоде 20 июня

Наши предки внимательно наблюдали за природой в Мефодьев день и по ее подсказкам гадали, какой будет погода в ближайшее время:

дождь 20 июня - к затяжному ненастью, которое может продлиться до 40 дней;

вечером громко кричат птицы или в траву выползли жабы - скоро начнется дождь;

паук активно плетет большую паутину - к сухой, теплой и ясной погоде;

много паутины и мошкары над полями - где-то рядом перепела.

Самая яркая примета дня связана с белым перепелом: считалось, что увидеть такую редкую птицу - к большому счастью и добрым переменам.

У кого именины 20 июня

По церковному календарю именины сегодня отмечают Инна, Мефодий, Римма.

Считается, что люди, рожденные в этот период, отличаются трудолюбием, настойчивостью и ответственным характером. Они не привыкли бросать начатое на полпути, умеют добиваться поставленных целей и находить выход даже из сложных ситуаций. Также им приписывают верность в дружбе, искренность в отношениях и способность поддерживать близких в трудную минуту.

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