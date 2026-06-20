20 июня в Украине есть профессиональный и церковный праздники.

Двадцатое июня будет особенной для украинцев датой, поскольку в нашей стране проводится официальный праздник сегодня. Несколько поводов для празднования установлено также на международном уровне. А по украинским народным верованиям в это число можно провести обряд для привлечения добра в свою жизнь.

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Какой сегодня праздник у православных

Когда приверженцы православия ещё придерживались старого стиля, то 20 июня чествовали мученика Феодота Анкирского. Ему молятся за упокой души усопших. Однако в 2023 году православные христиане перешли на новый календарь, и в нем сегодня праздник епископа Мефодия Патарского. У него просят помощи в лечении болезней и восстановления гармонии в семье.

Какой сегодня праздник в Украине

20 июня официально наступает День Экспертной службы МВД. В этот праздник сегодня в Украине принято поздравлять специалистов, которые проводят судебные и криминалистические экспертизы. Без них невозможно раскрыть ни одно преступление.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день беженцев установлен на 20 июня, чтобы обратить внимание общества на проблемы и трудности таких людей, а также защитить их права. Это событие также актуально для украинцев, поскольку миллионы граждан вынужденно покинули родную землю из-за военных действий.

Есть и другие международные праздники сегодня - День вай-фая, День вина Ламбруско, День белоголового орлана, День серфинга, День ванильного молочного коктейля и День работника склада.

Какой сегодня праздник народный

Наблюдая за погодными явлениями, наши далекие предки составили такие приметы про сегодняшнее число:

теплый воздух предвещает хороший урожай пшеницы с крупными зернами;

если лес не шумит, то приближается гроза;

пошел дождь - июль тоже будет мокрым;

ворона громко каркает - к непогоде.

В давние времена дата 20 июня считалась очень хорошей для охоты и рыбалки - наши предки, что улов будет хорошим. Женщины срывали и заготавливали целебные травы. При этом было важно, чтобы при сборе растения на нем не было росы, иначе пользы зелень не принесет.

В эту дату есть обряд на привлечение добра - нужно покормить бездомное животное или оставить зерно для диких птиц. После такого действия к вам придет удача.

Что нельзя делать сегодня

Неудачным праздник 20 июня считается для далеких поездок. Если все же нужно отправиться в дорогу, то желательно взять с собой икону. Не рекомендуется также выносить старые вещи и мусор из дома, иначе вместе с ними избавитесь от благополучия.

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