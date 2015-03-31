Отчет Совета Европы: Майдановцев на Институтской расстреливал Беркут из "группы Садовника"

Такие данные содержатся в отчете Международной совещательной группы (МСГ), действующей на основании мандата генсека Совета Европы. Отчет был обнародован в Киеве 31 марта.

"Судя по материалам дела, ответственность за большинство убийств, совершенных 20 февраля 2014 года, может быть возложена на сотрудников "Беркута"... Анализ сотен часов видеозаписей и материалов из интернета позволил установить 21-24 сотрудников "Беркута", которые стреляли в участников акций протеста, поднимавшихся по улице Институтской", - утверждается в документе.

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По данным отчета, "никто из сотрудников не мог применять оружие без приказа их руководителя, господина Садовника".

В документе указано, что большинство демонстрантов, погибших 20 февраля, получили ранения из автоматов Калашникова калибра 7,62*39, который был в наличии у бойцов "Беркута".

"Установлено, что группа Садовника получила примерно 20 автоматов АКС-47 калибра, эти автоматы не были возвращены в места хранения, они исчезли", - говорится в документе.

"В ходе расследования с помощью анализа траектории пуль было установлено, что более 30 человек были застрелены из-за бетонной баррикады возле выхода со станции метро "Крещатик" на улице Институтской, что соотносится с многочисленными записями в сети интернет, на которых видно, как сотрудники "Беркута" в униформе с желтыми повязками стреляют с этого места", - приводятся в отчете МСГ данные официального расследования, которые до сих пор не публиковались.