На ближайшем заседании СНБО поднимут вопросы соглашения об ассоциации и визового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге советник главы государства Ирина Геращенко.

«Президент Украины выступил с инициативой, чтобы на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны был заслушан вопрос имплементации Соглашения об ассоциации, выполнения ее Украиной», - сказала Геращенко.

По ее словам, такое решение продиктовано тем, что процессы евроинтеграции стали не только внешнеполитическими вопросами, но и внутренними вопросами развития страны.

«И те реформы, о которых мы говорим, это часть наших евроинтеграционных планов», - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что в этой же плоскости лежит вопрос предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. «Как вы знаете, в эти дни завершает работу вторая оценочная миссия ЕС, которая изучала вопрос выполнения Украиной своих обязательств в контексте либерализации визового режима. Выводы миссии будут обнародованы в ближайшее время, - сказала Геращенко. - Президент и правительство уверены, что украинская сторона должна приложить максимум усилий, чтобы выполнить все технические вопросы, которые еще могут возникнуть, для того, чтобы ни у кого не возникало вопросов о том, насколько Украина готова к либерализации визового режима».

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Геращенко подчеркнула, что Украина уже выполнила основные обязательства по либерализации безвизового режима. По ее словам, Верховная Рада приняла большинство законодательных актов в контексте безвизового режима, рассмотрела реформы в миграционной сфере, в сфере борьбы с наркотрафиком и противодействием отмыванию средств.

«Создано систему выпуска биометрических паспортов, - напомнила Геращенко. - Однако, если мы будем констатировать только победные реляции, мы будем нечестными. Что еще необходимо сделать еще? У нас есть 4 сферы, где надо поработать. Первая - безопасность документов, в первую очередь защита персональных данных и противодействие подделке паспортов. Вторая – политика убежища, и тут Украина должна внести изменения в закон о беженцах. Мы ждем от правительства такой законопроект. Также остается ряд вопросов в правоохранительной сфере, борьбе с коррупцией и борьбе с дискриминацией».

Геращенко сообщила, что 15 апреля пройдут парламентские слушания, чтобы оценить проделанную работу и успеть до конца апреля доделать то, что необходимо.

Как сообщал УНИАН, вопрос предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом может быть поднят на саммите "Восточного партнерства" в Риге 20-21 мая.