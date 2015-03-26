Порошенко и Коломойский дали совместную пресс-конференцию: никакого конфликта нет

Экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский будет заниматься общественной и хозяйственной деятельностью, заявил Порошенко во время пресс-конференции, цитирует главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Порошенко: как президент, не могу допустить, чтобы частные фирмы использовали оружие. Коломойский будет заниматься общественной и хозяйственной деятельностью", - написал Цеголко.

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Порошенко поблагодарил Коломойского за работу, отметив его вклад в развитие страны в трудное для Украины время.

Президент сказал, что команда Коломойского часто работала на грани фола, однако смогла выстоять и сохранить целостность страны.

«В этом заслуга всей команды, всех днепропетровцев», - сказал Порошенко.

Также Порошенко отметил, что бизнесмены должны управлять только собственными активами.

"Частный бизнес должен управлять только собственными активами, государственными должно управлять государство", - процитировал Цеголко слова Порошенко.

"Нет конфликта и нет недоразумений", - заявил в свою очередь Коломойский, говоря о своих отношениях с главой государства.

«У нас с господином Порошенко нормальные отношения. Он очень терпеливый человек. Я бы себя уволил через три месяца», - сказал Коломойский.

Он также заявил о поддержке нового губернатора области, заверив днепропетровцев в том, что его команда продолжит работу на благо страны.

«Мы живем здесь, никуда не уходим. Мы вместе с вами», - сказал Коломойский.

"Президент: в природе моих решений нет ничего персонального. (Игорь) Коломойский и его команда - настоящие патриоты", - добавил Цеголко, цитируя слова Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Порошенко удовлетворил просьбу Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА.