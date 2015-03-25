Отставка Коломойского. Мнения и комментарии

В ночь с 24 на 25 марта президент Украины Петр Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним. После публикации указа на сайте главы государства началось обсуждение неординарного кадрового решения Порошенко.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

«В связи с отставкой председателя Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского, откроются проблемы, связанные с содержанием стабильности в Днепропетровской области, которая примыкает к зоне АТО.

Чтобы не допустить вакуума власти в связи с отставкой Днепропетровского губернатора, президентская команда молниеносно назначила нового исполняющего обязанности председателя ОГА Валентина Резниченко, который еще не успел освоиться на посту губернатора Запорожской области. Это свидетельствует о короткой кадровой скамейке президентской команды для того, чтобы заполнить вакуум административного и политического контроля на востоке и юге Украины».

Евгений Шевченко, начальник КШМ в батальоне «Донбасс»

У меня есть своё мнение относительно любого вопроса. Ну, или почти любого. А тому, у кого с личным мнением проблемы, сто... Posted by Евгений Шевченко on 25 Март 2015 г.

Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»

«Днепропетровская область останется под влиянием Коломойского, потому что за год сформировалась новая военно-политическая Днепропетровщина, и для того, чтобы стать лидером Днепропетровска, нужно пройти этот летний путь. Киев хочет этого или нет, ему придется учитывать позицию Коломойского и в реформах экономики и политики, и в борьбе с российским агрессором. Коломойский все равно останется на политической сцене, независимо от того, будет он губернатором или нет».

Анатолий Гриценко, украинский политик, экс-министр обороны

Президент має почати деолігархізацію з Порошенка - тоді повірять!Президент зараз отримав шанс замахнутися на супер-зав... Posted by Анатолій Гриценко on 24 Март 2015 г.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»

«Я думаю, что указ президента об увольнении Коломойского с поста руководителя ОГА, но по желанию самого Коломойского, является взаимоприемлемым компромиссом, это конструктивная и цивилизованная форма разрешения того конфликта, который мы видели все последние дни, учитывая встреча Коломойского с Порошенко, которая предшествовала этому указу.

Я думаю, что у Коломойского и его команды достаточно много возможностей сохранить свои позиции и даже укрепить их на местных выборах. Мы еще не знаем, но я рискну прогнозировать, что, скорее всего, команда Коломойского попытается получить большинство депутатских мандатов в облсовете и городском совете Днепропетровска. Думаю, что люди Коломойского также попытаются пройти и укрепить советы многих других регионов. Он останется достаточно влиятельным игроком».

Андрей Парубий, первый заместитель председателя Верховной Рады

«Я убежден, что самые тяжелые времена прошли. Коломойский, независимо от того, на какой должности он будет находиться, вне должностей, будет и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы скреплять область. Я считаю, что совместными усилиями мы ситуацию в Днепропетровске, как и в других областях, не только удержим, а она и останется плацдармом борьбы за единую Украину».

Мустафа Найем, народный депутат от «Блока Петра Порошенко»

Не испытываю никакого ликования от увольнения Игоря Коломойского. Это логичный конец противостояния власти с олигархом, ... Posted by Mustafa Nayyem on 25 Март 2015 г.

Антон Геращенко, нардеп и советник министра внутренних дел

«Коломойский и его команда - Геннадий Корбан, Борис Филатов, Святослав Олейник и много других днепропетровских патриотов, которых они объединили, совершили настоящий подвиг весной и летом прошлого года, когда не дали пророссийским силам устроить шабаш не только в Днепропетровской, но и в Запорожской областях.

Говорят, что в Днепропетровске не было штурмов ОГА в отличие от Донецка, Луганска, Харькова потому, что ряд российских агентов намеченных ГРУ на роль днепропетровских Губаревых, Болотовых и Безлеров, сразу после назначения Коломойского были вывезены на прогулку в лес, где с ними была проведена разъяснительная работа на предмет того, как надо любить Украину. И угрозу сепаратизма в Приднепровье как рукой сняло».

Сергей Иванов, украинский блоггер

"Не испытываю никакого ликования от увольнения Игоря Коломойского", - пишет Mustafa Nayyem. И это правильно. Его испыт... Posted by Sergii Ivanov on 25 Март 2015 г.

Сергей Пашинский, народный депутат от «Народного фронта»

«Без сомнений, Игорь Валерьевич Коломойский в трудное для государства время стал на эту должность, он выдержал этот удар. И на сколько я понимаю, у Президента нет претензий к председателю Днепропетровской ОГА. У Президента, так как и у министра внутренних дел и председателя СБУ, есть претензии к вооруженных людей, которые рассказывают, что они никому не подчиняются».

Тарас Березовец, политолог

«Решение Порошенко удовлетворить прошение об отставке Коломойского может стать поворотным в карьере самого президента. Порошенко - человек компромиссов, в отличие от того же Коломойского. И поэтому Петр Алексеевич до последнего избегал открытой конфронтации с харизматичным олигархом.

Отправив Игоря Коломойского в отставку по взаимному согласию, Порошенко одновременно укрепил себя в качестве сильнейшего игрока, избежал войны с сильным противником и капитализировал свою легитимность в глазах Запада. Одновременно с этим, поставив на место Коломойского, Порошенко не оставил себе выбора. Теперь он должен будет довести линию "закон один для всех" в отношении всех остальных олигархов».

Борис Филатов, внефракционный народный депутат

Не хотел писать, но все же. Дабы всякая шваль не злорадствовала.1. Председатель ДнепрОГА подал прошение об отставке, П... Posted by Borys Filatov on 24 Март 2015 г.

Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии

"В Украине достаточно сильные антиолигархические настроения, поэтому, возможно, что отставка будет иметь и положительный отклик в обществе. Но будет и сильная дифференциация по регионам в оценке этого события. Действительно, когда в таких тяжелых условиях Коломойский все же обеспечивал стабильность в определенных регионах, кажется, что это - не самое подходящее время, чтобы разбираться с олигархами. Хотя нет впечатления, что мы имеем всю информацию, по которой можем делать выводы.

Коломойский с подачи некоторых каналов выглядит как человек очень резкий и обнаглевший. Но сейчас нет такого, что имиджи Порошенко и Коломойского равнозначны, и общество в конце концов скажет - "чума на оба ваши дома", потому что у общества есть претензии к Порошенко, и коммуникация его с обществом тоже происходит не совсем понятно. Например, в пятницу обвинили Яценюка, и несколько дней никто никак на это реагировал. Поэтому я бы не брался оценивать общественное мнение по этому поводу".

Владимир Парасюк, внефракционный народный депутат Украины

Несколько последних дней наблюдаю за тем, что происходит в стране и пытаюсь разобраться в ситуации, которая сложилась. Вс... Posted by Владимир Парасюк - Volodymyr Parasyuk on 25 марта 2015 г.

Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное Сопротивление», народный депутат

«От руководства террористических организаций мы слышали призывы непосредственно к Коломойскому создавать свою республику, но это больше рассчитано не на Коломойского, а на местное население. То есть, это попытка дестабилизировать ситуацию.

Сам Коломойский год назад, когда украинские вооруженные формирования и госструктуры были деморализованы после Майдана, сделал ставку на то, чтобы поддерживать единство Украины, и он таким образом пытался защитить свои активы. Цели Коломойского совпадали и совпадают с объективными интересами Украины.

Я не думаю, что Коломойский, какие бы он рычаги влияния не имел в добровольческих формированиях, будет расшатывать ситуацию в Украине, поскольку это не в его пользу».

Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.нет

Судя по личности нового губернатора Днепропетровской области, в ключевом регионе юго-востока Украины решили навести такой же порядок, как в Нацбанке, Генштабе, и Нацкомиссии по регулированию энергетики. Posted by Юрий Бутусов on 24 марта 2015 г.

Роман Шрайк, основатель durdom.in.ua.

я не хотел, чтобы коломойский уходил в отставку.но вчера вечером послушал запись его разговора с главой нафтогаза и по... Posted by Роман Шрайк on 25 марта 2015 г.

Зоя Казанжи, советник главы Одесской областной администрации.