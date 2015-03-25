Порошенко берет на себя ответственность за Днепропетровщину после отставки Коломойского - депутат

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Этим лично господин Петр Порошенко берет ответственность за ситуацию, которая складывается не только на Днепропетровщине, но и, скажем, в юго-восточной части Украины, начиная с зоны, которая пока, к сожалению, не подчиняется (украинской власти - УНИАН)”, - сказал депутат.

По мнению Куприя, “фактически началась деолигархизация”, которой общество долго ожидало. “Я считаю, что мужественным шагом будут следующие действия в отношении господина Ахметова, Пинчука и Петра Порошенко, который до сих пор владеет очень крупным состоянием в бизнесе”, - сказал Куприй и добавил, что постарается сгруппировать определенное количество народных депутатов, которые будут поднимать этот вопрос в Верховной Раде.

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Он отметил, что отставка Коломойского состоялась “не своевольным решением, а затем судебными опротестованиями”, а была “по взаимному согласию”.

“Я думаю, что найден компромисс в этой ситуации. Ни в коем случае Днепропетровщина не будет идти путем “ДНР”, “ЛНР”, объявлять какие-то независимые республики”, - подчеркнул парламентарий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, президент удовлетворил просьбу Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА

По информации пресс-службы президента, «Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним».

Также пресс-служба сообщает, что «президент подчеркнул, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным рубежом на востоке Украины: «мы должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровщина должна оставаться бастионом на востоке Украины, защищать мир и спокойствие граждан».

В.о. председателя Днепропетровской ОГА будет назначен Валентин Резниченко.

23 марта народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Андрей Денисенко, Виталий Куприй и Александр Дубинин заявили о выходе из фракции.