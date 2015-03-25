Опубликовано видео, на котором Порошенко подписывает отставку Коломойского

Соответствующая запись появилась на сайте Радио Свобода.

"Мы с вами много сделали для того, чтобы Украина была объединена, чтобы Украина была защищена, и пришли к выводу, что целостность Украины... Спасибо", - сказал президент, подписывая представление.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский и его заместитель Геннадий Корбан подали в отставку.