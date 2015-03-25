Опубликовано видео, на котором Порошенко подписывает отставку Коломойского
09:46, 25 марта 2015Политика
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Президент подписал указ на встрече с экс-председателем Днепропетровской ОГА.
Порошенко подписал отставку Коломойского
Соответствующая запись появилась на сайте Радио Свобода.
"Мы с вами много сделали для того, чтобы Украина была объединена, чтобы Украина была защищена, и пришли к выводу, что целостность Украины... Спасибо", - сказал президент, подписывая представление.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский и его заместитель Геннадий Корбан подали в отставку.
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