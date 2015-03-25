Заместитель Коломойского Корбан ушел в отставку

Об этом сообщил народный депутат и бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов в Facebook.

Корбан тоже ушел в отставку. Posted by Borys Filatov on 24 березня 2015 р.

Филатов также добавил, что увольнение Коломойского "прошло максимально корректно", а "все дела будут переданы Валентину Резниченко в максимально комфортном режиме".

Не хотел писать, но все же. Дабы всякая шваль не злорадствовала.1. Председатель ДнепрОГА подал прошение об отставке, П... Posted by Borys Filatov on 24 березня 2015 р.

"В субботу состоится митинг-концерт" За Единую Украину ". На митинге будет заслушан годовой отчет команды Коломойского. Будут присутствовать народные депутаты, лидеры общественного мнения, добровольцы, волонтеры, новый губернатор", говорится также в сообщении Филатова.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский подал в отставку и Порошенко ее принял.