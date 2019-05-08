"Чеченская кампания Яценюка": СБУ объявила в розыск российского следователя, сфальсифицировавшего дело

Сотрудник Следственного комитета РФ скрывается от украинских правоохранителей с 27 марта текущего года.

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского следователя Артура Найманова, который открыл уголовное дело против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка за якобы участие в Чеченской войне.

Информация о розыске россиянина опубликована на сайте Министерства внутренних дел.

Указано, что сотрудник Следственного комитета РФ скрывается от украинских правоохранителей с 27 марта текущего года.

Ему заочно предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

По версии украинских правоохранителей, следователь Найманов причастен к фальсификации уголовных дел против Яценюка, лидера организации «Братство» Дмитрия Корчинского, внефракционного депутата Верховной Рады, экс-лидера партии «Правый сектор» Дмитрия Яроша и координатора националистической организации «С14» Сергея Мазура.

Как сообщалось, Яценюк считает обвинения Следственного комитета России в участии в первой русско-чеченской войне 1994-1995 годов диагнозом российской власти.

Также Яценюк намерен просить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его уголовное преследование на территории России.