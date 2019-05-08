Кива сообщил о проведении аудита транзакций Порошенко в дни трагедий в Иловайске и Дебальцево

Аудит транзакций Порошенко может показать вывод средств в офшоры в дни боев в Иловайске и Дебальцево, заявляет Илья Кива.

Президент Украины занимался переводом средств на свои офшорные счета в дни самых страшных боев на востоке Украины и соответствующий аудит его транзакций это подтвердит.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «112», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Будет очень правильно показать транзакции Порошенко по переводу денег на свои офшорные счета в день происхождения тотальных трагедий на восточном фронте, а это Иловайск, Дебальцево. Когда мы умирали, главнокомандующий-мародер переводил миллионы на свои офшорные счета», - казал он.

По словам политика, аудит перевода денежных средств президента в эти дни будет наилучшей демонстрацией его морального облика и отношения к своим согражданам.

«Эти транзакции не размыты, поверьте, невозможно спрятать украденные деньги. Я это покажу. И это будет лучшим показателем вашей морали. И вы за это ответите. Когда мы умирали в Дебальцево и Иловайске, вы выводили деньги на офшоры, и это будет доказано», - подчеркнул политик.