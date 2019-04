Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО - Яценюк

По мнению политика, народ Украины четко продемонстрировал свою волю.

Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО. Такое мнение высказал лидер партии “Народный фронт”, основатель Фонда “Открой Украину” Арсений Яценюк во время 12-го Киевского Форума 11 апреля.

“Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО. Осознаю все вызовы. Это не первый вызов и не последний, и это не первый год этих вызовов. Я не сойду с этого пути. Трудности нас делают сильнее. Трудности нас делают более сплоченными. Трудности демонстрируют настоящую политическую волю. Народ Украины продемонстрировал свою волю”, - подчеркнул он.

Именно поэтому 12-й Киевский форум по безопасности, как подчеркнул Яценюк, “посвящен украинским мужчинам и женщинам, которые с оружием в руках воюют с самой сильной армией Европы - Россией, защитили Украину, защитили ее независимость и каждого нашего гражданина”: “Они великие люди”.

Этот Форум посвящается также “нашим друзьям из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки”: “Тем, которые продвигают в мире демократию. Которые знают, что такое свобода и ценности. Которые умеют за нее бороться. И тем, которые помогают нам”.

“Посвящаем этот Форум неутомимому борцу и нашему большому другу – покойному Сенатору Джону Маккейну, который вместе с украинским народом боролся за нашу свободу”, - сказал он.

“Наш лозунг является неизменным. Never never give up (Никогда не сдавайся - ред.). И мы никогда не сойдем с этого пути. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха”, - сказал Яценюк.