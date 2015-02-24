Frankfurter Allgemeine: Ждет ли Украину крах?

Об этом пишет Райнхард Везер в статье под названием «Ждет ли Украину крах?», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Из-за агрессии России против Украины, причины кризиса, которые заключаются в самой стране, часто упускаются из виду: демонстрации на Майдане не были направлены против России и даже не против режима Виктора Януковича, к отстранению которого они привели год назад. Скорее, это был протест против всего развития Украины после обретения независимости: захват всей страны вновь сформированной во время распада Советского Союза элитой, в которой старые красные связки, преступные группы и предприимчивые «выскочки» до неузнаваемости связаны между собой.

То, что дебаты о будущем Украины с самого начала приобрели внешнеполитический характер, не зависит главным образом от интересов ее соседей на Западе и на Востоке, а и от ее внутреннего состояния. Когда они смотрят на запад, украинцы видят такие страны как Польша, где всего 25 лет назад были такие же условия жизни, как у них.

Сегодня между Украиной и центрально-европейскими странами-членами ЕС пропасть - не только потому, что они, с точки зрения Киева, относительно состоятельны, но и потому, что там есть действующая судебная система, гарантируются гражданские свободы, и государство, в общем, выполняет свои задачи. На Востоке, однако, украинцы видят страну, чье положение отличается только тем, что прибыль от нефти и газа делает ситуацию для значительной части населения чуть более сносной и что там существует режим для сохранения статуса кво.

Принятая большинством ориентация на Запад

Среди украинского населения не было единого мнения о том, какой путь должна выбрать страна. Перед революцией на Майдане год назад, небольшому, но растущему большинству сторонников западной модели противостояло значительное меньшинство, которое ориентировалось на Россию - из-за близости культур, разнообразных семейных связей и экономических расчетов. Украинский спор по поводу будущего страны, который только во время Майдана можно было сравнить с борьбой авторитарного режима с очень неоднородной, состоящей не только из демократов оппозиции, перерос во внешнеполитический конфликт, потому что руководство России решило определять курс в Киеве.

Война на Донбассе объединила мнение украинцев: в остальной части страны одобрение ориентации на Запад высоко как никогда. Президент, правительство и явное большинство в парламенте сегодня стремятся к демократии и радикальным реформам в правительстве и бизнесе. Но существенного прогресса пока нет. В том, что экономика продолжает падать, и все больше и больше украинцев живут в бедности, виновата не только война.

Даже в мирное время быстрые перемены вряд ли были бы возможны: тот, кто в нынешних условиях пришел к богатству и власти, не сдаст свои позиции без борьбы; сотрудников администрации, судебных и сил безопасности нельзя менять каждый день; и прежде всего, новое руководство не прилетело с другой планеты, оно в значительной степени состоит из предыдущей украинской элиты. Часто трудно понять извне, кто серьезно относится к демократии и верховенству права, а для кого это всего лишь политическое прикрытие в борьбе за доходное место и влияние.

Настаивать на реформах

Война умножает эти трудности. Не только ее непосредственная человеческая и экономическая цена является тяжелым бременем для Украины. Учитывая угрозу извне, олигархи старого образца пытаются обезопасить себя от опасных для бизнеса реформ путем патриотического служения, например, формированием добровольческих объединений. Риск того, что батальоны, которые финансируются таким образом, станут частной армией, очень велик. В то же время, правительство боится кардинальными изменениями поставить под угрозу работу и без того слабых государственных учреждений.

Общая картина не так уж пессимистична: есть представители правительства, которые действительно настаивают на реформах и привлекают внимание к этому вопросу, их поддерживают депутаты из разных фракций; но прежде всего, украинское общество показывает замечательную способность к самоорганизации, которая частично компенсирует недочеты правительства, от сбора снабжения для солдат до помощи беженцам.

Но без мощной поддержки со стороны ЕС у Украины нет никаких шансов против соперника, который стремится не только отделить территорию на востоке, но и помешать реформам. И наоборот: если ЕС сейчас не поддержит Украину, ему скоро придется бороться с последствиями краха одного из самых больших по территории и численности населения государств Европы.