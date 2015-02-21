Чорновол назвала заказчика и организатора своего избиения

Об этом она заявила в эфире программы "Шустер.live" на телеканале "112 Украина".

"Сейчас установлена вся ниточка: заказчик Янукович, организатор Кобзарь, охранник Януковича. Установлены исполнители, но Янукович в Москве, его охранник в Москве, исполнители получили политическое убежище в Москве. Как эту ниточку закрутить дальше? Надо было хотя бы кого-то арестовать, но все они в Москве, потому что у нас война продолжается", - сообщила она.

"Этот Майдан, на самом деле там Янукович играл такую, несколько опосредованную роль. Это уже была война Путина против Украины", - добавила она.

Напомним, в ночь на 25 декабря 2013 года Чорновол ехала в собственном автомобиле и ее "подрезал" неизвестный автомобиль. Злоумышленники вытащили ее из авто и избили, после чего бросили в кювет.

Милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство", позже была добавлена еще одна статья — о нанесении тяжких телесных повреждений.

В конце февраля 2014 года дело об избиении Чорновол было переквалифицировано в "покушение на убийство".

Позднее появилась информация, что Россия предоставила временное убежище Андрею Зинченко, одному из подозреваемых.