Татьяну Чорновол планировали убить - советник Авакова

Один из подозреваемых в избиении Татьяны Чорновол находится под стражей в России, но россияне отказываются его выдавать

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.

Как отметил Геращенко, дело об избиении Татьяны Чорновол полностью расследовалось Министерством внутренних дел. "Это дело раскрыто. Трое человек задержаны, трое находятся в розыске. При чем мы знаем, где они находятся. Один из них задержан и находится под стражей в России. Россия отказывается его выдавать. Два человека находятся в розыске за территорией Украины", - сообщил он.

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Целью было убить Чорновол, чтобы прекратить ее деятельность как журналиста, сказал Геращенко. "Преступление должно было закончиться убийством, но у них не хватило духу его довести до конца. Двое из трех находятся под судом и суд должен вынести решение", - заявил он.

Напомним, в декабре прошлого года во время Евромайдана неизвестные жестоко избили журналистку Татьяну Чорновол. По факту избиения милиция открыла уголовное производство.

По результатам внеочередных выборов Чорновол прошла в новый состав Верховной рады от "Народного фронта" под номером №5.