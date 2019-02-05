Климкин: Выйдя из ракетного договора, РФ начала гонку вооружений, но Украина ответит достойно

Глава МИД подчеркнул, что Украина сама будет решать, какие ей нужны ракеты в будущем.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина должна ответить на новые вызовы в связи с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире программы Голоса Америки "Час:time" на "5 канале".

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Глава МИД сообщил, что сегодня в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, с которым были обсуждены многие вопросы и, в частности, по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"То, что Россия годами нарушала это соглашение посредством размещения ракет, которые мы уже знаем, и пусковых установок - это вообще меняет весь смысл контроля над вооружениями. Сначала Россия разрушила договор об обычных вооруженных силах в Европе. Если бы этот договор был, могло ли бы быть так, как она делала в отношении оккупации Крыма и в отношении оккупации Донбасса? Мой ответ - это было бы сложнее", - заявил Климкин.

Также министр отметил, что ситуация с ДРСМД меняет расчеты для Украины. "Мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить. Логика России не для защиты России, она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже. Поэтому это поведение России привела к новой логике гонки вооружений. Это безусловно, поскольку и другие партнеры будут это делать. И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, у нас есть необходимый интеллект, у нас есть необходимость защищать нашу страну", - подчеркнул Климкин.

Также его спросили, идет ли речь о том, что это можно считать началом производства такого оружия в Украине. "Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, и какие ракеты будут нужны нам для будущего, решать будем мы", - заявил Климкин.

По словам Климкина, сегодня он планирует провести встречи в Сенате и Палате представителей. Завтра, 6 февраля, он примет участие в конференции международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" и проведет встречи в Государственном департаменте США.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России превосходил потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает свое участие в договоре.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.