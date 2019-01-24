Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании (видео)

Зеленский поручил осуществить все необходимые действия, предусмотренные законодательством, для выхода из акционеров Green Family LTD.

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания Грин Филмз.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зеленский показал на видео документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании Green Family LTD, а также поручает в наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, для этого выхода.

Как сообщалось, 17 января журналисты "Схем" заявили, что нашли три российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ. Конечными владельцами этих трех компаний указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Читайте такжеЗеленский рассказал о приглашении на Банковую: спрашивали о президентских амбициях (видео)

На следующий день руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский заявил, что не ведет бизнеса в России, так же как не делают этого другие члены коллектива студии. Юрист "Квартала" Иван Баканов добавил, что сенсации в этом расследовании нет, потому что фирма "Грин Филмз" получает на территории РФ так называемые роялти – то есть деньги за использование продукции, авторства в том числе и Зеленского, которая была изготовлена еще до 2014 года.

19 января Зеленский подтвердил, что в России до сих пор работает компания, которая частично связана с ним, но пообещал выйти из нее в ближайшее время.