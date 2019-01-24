Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании (видео)
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания Грин Филмз.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Зеленский показал на видео документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании Green Family LTD, а также поручает в наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, для этого выхода.
Как сообщалось, 17 января журналисты "Схем" заявили, что нашли три российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ. Конечными владельцами этих трех компаний указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.
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На следующий день руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский заявил, что не ведет бизнеса в России, так же как не делают этого другие члены коллектива студии. Юрист "Квартала" Иван Баканов добавил, что сенсации в этом расследовании нет, потому что фирма "Грин Филмз" получает на территории РФ так называемые роялти – то есть деньги за использование продукции, авторства в том числе и Зеленского, которая была изготовлена еще до 2014 года.
19 января Зеленский подтвердил, что в России до сих пор работает компания, которая частично связана с ним, но пообещал выйти из нее в ближайшее время.