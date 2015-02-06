Путин предлагал Олланду и Меркель решать судьбу Украины без привлечения украинской стороны - Найем

Российский президент предлагал обсудить план по Украине без какого-либо привлечения украинской стороны, сообщил депутат ВР, ранее журналист Мустафа Найем со ссылкой на высокопоставленного участника запланированной на ближайшее время Мюнхенской конференции.

"План по урегулированию ситуации в Украине был передан Франсуа Олланду и Ангеле Меркель вчера во второй половине дня. Первоначально предложения Кремля были переданы только европейцам. Российский президент предлагал обсудить план по Украине без (!!) привлечения украинской стороны. То есть, вообще, без всякого участия официальных лиц из Украины", - написал Найем.

По его словам, Олланд и Меркель "думали недолго", после чего Кремлю было передано ультимативное требование передать тот же пакет предложений с "планом Путина" украинской стороне.

Читайте такжеПутин предложил Меркель и Олланду создать новое Приднестровье в Украине - СМИ"В Москве долго спорили, но в результате по-имперски неуклюже уступили и к вечеру Кремль официально передал предложения Владимира Путина - Петру Порошенко. А еще через несколько часов Москву вежливо поставили еще перед одним фактом: перед приездом в Москву Ангелла Меркель и Франсуа Олланд посетят Киев и прибудут на переговоры в Москву, уже ознакомившись с мнением украинской стороны", - рассказал Найем.

Этот случай передает атмосферу маразма в российской политике, считает депутат.

"Судя по всему, Владимир Путин - в отличие от Олланда и Меркель - так ничего и не понял. Ситуацию в Украине могут обсуждать где угодно - в Брюсселе, в Берлине, в Вашингтоне или даже Москве... Но до тех пор, пока за столом переговоров не будет Украины, этот междусобойчик окончится еще одной бойней, свидетелями которой мы уже были, когда господа оппозиция Яценюк-Кличко-Тягнибок вместе с европейцами подписывали соглашение с Виктором Януковичем", - резюмировал он.