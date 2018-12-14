Военный эксперт рассказал, какое оружие Украина может приобрести у НАТО

По словам эксперта, речь не идет о каком-то сверхсовременном вооружении.

Украина сегодня не имеет возможности покупать новейшие образцы вооружения по контрактам со странами НАТО, однако даже закупки стрелкового оружия станут положительным шагом в развитии военного сотрудничества Киева с Альянсом.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя намерение министра обороны Украины Степана Полторака покупать оружие у НАТО, передает «Обозреватель».

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Как отметил эксперт, главная проблема в деньгах — "вроде бы они есть, но ресурс ограничен".

Мусиенко привел в пример закупку Украиной канадских винтовок Colt Canada: "Неплохая компания, и они дешевле, чем американские. И нам, и канадцам выгодно".

"Мы сможем покупать винтовки и автоматы, стрелковое оружие. Но когда посол Украины в США Чалый озвучивал планы, что мы здесь Patriot (американские противоракетные комплексы. — Ред.) можем поставить — надо быть реалистом. Программа Patriot для поляков стоит примерно 10-12 млрд долларов. У нас таких средств нет", — подчеркнул он.

"Нам надо понимать, что у нас 18-20 млрд грн предусмотрены на вооружение — на закупку и модернизацию. Это даже не миллиард долларов. Если говорить о том, что мы можем покупать, у нас ресурс ограничен", — пояснил эксперт.

По словам Мусиенко, речь не о каких-то сверхсовременных вооружениях, разве что в ограниченном количестве, поскольку это в основном очень дорогие образцы — от 10 млн долларов за единицу и выше.

"Речь пойдет о стрелковом вооружении, возможно артиллерийском, возможно не новом. Но и это неплохо, если такое сотрудничество будет налажено", — считает он.

Также эксперт напомнил, что Украина до сих пор не приняла на вооружение американские патрульные катера Island ("Айленд"), которые США согласились отдать бесплатно.

"Почему еще "Айленды" до нас не дошли, которые нам бесплатно дают? Говорят, что команда учится, но сколько можно учиться — неужели этот "Айленд" настолько сложен, что наши моряки не могут его освоить? Конечно могут, вопрос в чем-то другом, возможна бюрократическая волокита, да еще и за наш счет их надо привезти, а не хочется. Но сейчас конец года, может какие-то деньги найдут и привезут", — добавил он.