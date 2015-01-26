Столтенберг ответил Путину о "натовском легионе": иностранные войска в Украине есть, но они российские

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания комиссии Украина-НАТО.

"Заявление о том, что в Украине есть натовские легионы - это нонсенс. Нет никаких натовских легионов. Иностранные войска в Украине - это российские", - заявил он в понедельник в Брюсселе по завершении внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеСтолтенберг проведет закрытую встречу с МогериниПо его словам, в этом и заключается проблема, что в Украине присутствуют российские войска, а Россия поддерживает сепаратистов техникой, поставки которой значительно возросли.

"Мы говорим о тяжелом вооружении различного типа", - сказал Столтенберг.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в Украине воюет не украинская армия, а "иностранный легион" НАТО, целью которого является "геополитическое сдерживание" России, которое не отвечает национальным интересам украинского народа.