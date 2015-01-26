Путин считает, что на Донбассе воюет не украинская армия, а "натовский легион"
Президент РФ считает, что силы АТО, которые якобы являются "иностранным легионом", хотят достичь геополитических целей сдерживания России.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на востоке Украины воюет "натовский легион", который намерен достичь геополитических целей сдерживания России, сообщает ТАСС.
"Мы часто говорим: украинская армия, украинская армия. На самом деле кто там воюет? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, но в значительной степени это так называемые "добровольческие националистические батальоны", - сказал Путин во время общения со студентами Национального минерально-сырьевого университета "Горный" в Санкт-Петербурге.
Он считает, что на Донбассе воюет совсем не украинская армия.
"По сути, это уже не армия, это иностранный легион, в данном случае иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует целей национальных интересов Украины", - заявил президент.
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"Там совсем другие цели, и связаны они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа", - добавил он.
Также Путин отметил, что власти Украины использовали перемирие на востоке Украины для перегруппировки сил, а на востоке Украины, по его мнению, происходит "гражданская война".
Как известно, Россия игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.