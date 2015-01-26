Путин считает, что на Донбассе воюет не украинская армия, а "натовский легион"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на востоке Украины воюет "натовский легион", который намерен достичь геополитических целей сдерживания России, сообщает ТАСС.

"Мы часто говорим: украинская армия, украинская армия. На самом деле кто там воюет? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, но в значительной степени это так называемые "добровольческие националистические батальоны", - сказал Путин во время общения со студентами Национального минерально-сырьевого университета "Горный" в Санкт-Петербурге.

Он считает, что на Донбассе воюет совсем не украинская армия.

"По сути, это уже не армия, это иностранный легион, в данном случае иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует целей национальных интересов Украины", - заявил президент.

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"Там совсем другие цели, и связаны они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа", - добавил он.

Также Путин отметил, что власти Украины использовали перемирие на востоке Украины для перегруппировки сил, а на востоке Украины, по его мнению, происходит "гражданская война".

Как известно, Россия игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.