ИС: боевики оставили часть своих позиций в донецком аэропорту

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Дмитрий Тымчук отметил, что боевики продолжают наносить огневые удары по передовым позициям украинских войск в районе донецкого аэропорта (ДАП), а так же в районе населенных пунктов Пески, Опытное и Авдеевка, пытаясь препятствовать подходу подкреплений к украинским подразделениям, ведущим бои на фланговых позициях в районе ДАПа, а также проведению их перегруппировки.

"Попытка "остановить прорыв" украинской бронетехники, выразившаяся в подрыве Путиловского путепровода, стала следствием паники личного состава бандформирования, попавшего под плотный огонь из танковых орудий украинской бронегруппы и вынужденного оставить свои позиции", - отметил он.

По его данным, среди боевиков, действующих в Донецке, ходят слухи о подготовке на этом участке некоего "контрудара". "В Петровском районе Донецка развернута дополнительная артиллерийская группа противника. В районе Марьинки зафиксирована батарея САУ (5 единиц 2С1 "Гвоздика"), оборудованы огневые позиции для батареи 120-мм минометов. В Куйбышевском районе Донецка зафиксировано перемещение бронегруппы (6 боевых бронемашин и 3 танка). Еще одна бронегруппа российско-террористических войск (до 10 единиц бронетехники, включая 4 танка), переброшена к поселку Веселое", - написал он.