В Донецке взорван Путиловский мост (фото)

Въезд в Донецк с северной стороны теперь невозможен, так как взорван Путиловский мост.

Как сообщают Новости Донбасса, информация при каких условиях это произошло, уточняется. Читайте такжеВ Углегорске вследствие обстрела из "Градов" погибли двое детей (фото)Пользователи соцсетей распространяют сводки из групп сепаратистов, согласно которым мост был уничтожен самими террористами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter