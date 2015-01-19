Значительная часть Песок находится под контролем сил АТО
14:14, 19 января 2015Политика
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Ситуация в селе Пески вблизи донецкого аэропорта остается очень напряженной.
Ситуация в Песках остается обостренной / УНИАН
Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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"Ситуация в Песках остается сейчас очень напряженной. Уже которые сутки ведутся бои, сказать, что полностью оно подконтрольно нашим силам, мы пока не можем, поскольку там идут постоянные противостояния, но значительная часть населенного пункта контролируется именно украинскими военными", - сказал Андрей Лысенко.
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