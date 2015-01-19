Значительная часть Песок находится под контролем сил АТО

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"Ситуация в Песках остается сейчас очень напряженной. Уже которые сутки ведутся бои, сказать, что полностью оно подконтрольно нашим силам, мы пока не можем, поскольку там идут постоянные противостояния, но значительная часть населенного пункта контролируется именно украинскими военными", - сказал Андрей Лысенко.