СБУ: Захарченко – главный подозреваемый по делу о расстреле автобуса под Волновахой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

По его данным, именно Захарченко отдал приказ обстрелять из "Градов" украинский блокпост и пассажирский автобус под Волновахой.

"Прямой приказ применить («Грады») отдал главарь так называемой ДНР сознательно, чтобы напугать мирное население", - сказал Наливайченко.

Он отметил, что у следствия есть записи соответствующих телефонных разговоров. Наливайченко подчеркнул, что главари так называемой ДНР знали о том, что по дороге Славянск - Мариуполь регулярно по графику курсируют пассажирские автобусы с мирным населением, а следовательно, сознательно применили мощное оружие.

Читайте такжеУ Лаврова переврали отчет ОБСЕ и обвинили в теракте под Волновахой УкраинуОтвечая на вопрос, Наливайченко отметил, что Захарченко уже вынесено подозрение: "Ему подозрение уже вынесено. Он вызван и будет задержан либо украинским правосудием, либо международным».

В свою очередь генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, который также присутствовал на брифинге, отметил, что украинская сторона уже давно передала в Интерпол для объявления в международный розыск данные обо всех главарях так называемых ДНР и ЛНР, в том числе и о Захарченко.

"Пока его лично не объявил Интерпол в розыск, но я надеюсь, объявит. Захарченко это то лицо, которое будет преследоваться по всему земному шару до последних его дней", - сказал Ярема.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой погибли 12 и были ранены 17 мирных граждан. Также был ранен военнослужащий.